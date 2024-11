"Perché Retegui è arrivato in Italia soltanto l'anno scorso e nessuno lo conosceva. [...] Al Genoa era il riferimento offensivo di una squadra che prima di tutto si chiudeva per poi ripartire, e lui aveva quindi molto più campo davanti. A Bergamo deve muoversi in tutt'altro modo: ha più assistenza, ma anche più compagni intorno. Bravo lui ad adattarsi in fretta, eppure, ripeto, prima di celebrarlo, voglio aspettare".

"Che si confermi. Sarebbe troppo facile dargli un voto molto alto per ciò che sta facendo in questo momento, ma io voglio vederlo tutto quest'anno, nel quale dico che segnerà almeno 20 gol, ma soprattutto il prossimo. Quanti attaccanti vanno in doppia cifra in un torneo, per poi ridimensionarsi quello dopo? La stagione che verrà sarà per Retegui quella decisiva per dimostrare che è un attaccante di grande spessore. Se saprà riconfermare il bottino di gol che secondo me raggiungerà quest'anno, sarà un uomo mercato da 60-70 milioni, e a lui potrebbero puntare squadre come Manchester United o Psg, che in questo momento hanno bisogno di un centravanti".