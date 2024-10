Arsène Wenger non è solo una parte dell'esposizione "The Making of a Footballer", ma ha visitato la mostra a meno di due settimane dalla sua chiusura. (La mostra fotografica al Fifa Museum di Zurigo nella quale sono esposte tra altre anche foto di Giacinto Facchetti, Roberto Baggio, Paolo Maldini, Lautaro Martinez, Javier Zanetti, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko - chiuderà le sue porte il prossimo 31 ottobre).

Durante la visita, Wenger ha espresso parole di grande apprezzamento per diversi giocatori e giocatrici esposti. In particolare, ha elogiato Marcus Thuram. L'attaccante francese dell'Inter non ha solo una storia straordinaria, in cui naturalmente suo padre Liliam ha un ruolo fondamentale, ma secondo Wenger, Marcus Thuram incarna tutte le caratteristiche dell'attaccante moderno. ''La storia di Marcus Thuram o dei Thuram è piuttosto interessante. Ci dice che il calcio è una questione di sviluppo personale, ma è anche un po' genetico.