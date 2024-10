Adani: “Thuram compagno ideale. L’Inter accetta il calo ma sa che…”

«Le partite come quella di ieri non sono belle. L'Inter perde due giocatori subito e mette dentro de Vrij e Frattesi che in Nazionale è titolare. Se l'Inter ha quella rosa in questo momento la Roma non riesce a contrapporre, fa una partita dignitosa. La squadra nerazzurra senza fare cose eccezionale e senza andare sopra ritmo vince e poteva fare cinque gol. Alla fine rispetto al risultato la partita è andata dove doveva andare». Lele Adani , a Viva El Futbol, ha parlato così della gara dell'Olimpico finita uno a zero per la squadra di Inzaghi.

«Cambiamento di Thuram? Per come l'hanno messo in campo è stato subito messo in campo per merito ed erano stati pagati dei soldi anche per Arnautovic. Il suo è un atteggiamento da compagno ideale. Lavora sempre con un determinato sorriso, si sacrifica, fa la partita fisica, e se un attaccante lo fa allora i compagni gli danno palla. È tecnico, ha centimetri, ha corsa, è una punta moderna inaspettata. Ma dal suo arrivo in Italia è sicuramente che ha più stupito in tutta la Serie A, il più inaspettato. L'impatto che ha è sicuramente devastante. La centralità dell'attacco però resta Lautaro però. L'annata della Serie A dell'anno scorso sicuramente si deve a tanti giocatori. I punti sono tanti, ma è stato miglior attacco e miglior difesa per distacco. È stata una situazione completa. Per me l'Inter quasi accetta anche il calo non spaventandosi e sapendo che sta comunque davanti a tutte. È una fase dove tanti impegni ravvicinati puoi sbagliare di più ma solo se l'Inter ci mette del suo perde lo scudetto, dico la mia».