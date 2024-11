In occasione del premio Beppe Viola , dal Salone d'Oro del Coni , sono arrivate le parole di Mattia Zaccagni , capitano della Lazio , sul momento dei biancocelesti. «Oggi la classifica si guarda, ci fa piacere e ci stimola a fare meglio. Ci sono tante squadre lì in alto e cercheremo di stare aggrappati alla vetta il più possibile», ha detto. La formazione laziale è seconda, a meno uno dal Napoli, insieme a Inter, Atalanta e Fiorentina. «Non sono sorpreso da questa Lazio, lavoriamo tanto e bene. Baroni lavora molto sulla nostra mentalità, ci sprona sempre a dare il massimo e quest'anno si sta vedendo. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano», ha aggiunto.

E sulla corsa scudetto, l'attaccante ha aggiunto: «Non siamo una squadra costruita per lo Scudetto, ma vogliamo alimentare questo sogno e restare aggrappati alla vetta il più possibile». Una battuta infine sulle esclusioni dai convocati di Spalletti nelle ultime pause per le Nazionali: «Non è un modulo che mi appartiene tanto, ma sto lavorando per far parte del gruppo della Nazionale», ha concluso.