Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani , giornalista, è tornato così sulle ultime polemiche arbitrali e sui retropensieri invocati da Antonio Conte dopo Inter-Napoli: "Io ho sentito parlare di rosso a Lukaku, non sono d'accordo: il doppio giallo è mettere insieme cose che non sarebbero state dopo il primo giallo. Il primo però è una roba brutta: l'intervento è brutto, scomposto e fa continuare ad arbitrare male Massa. Lui perde la partita al minuto 12. Non ammonire per quel fallo è roba da manicomio.

Dopo tre minuti Celik sfascia Buongiorno dritto per dritto, giallissimo: e non lo ammonisce. Perché pensa a prima e quindi pensa ad Inter-Napoli quando non ammonisce Lukaku: è matematico, non c'è dubbio. Perché altrimenti è l'arbitro più scarso della storia se non dà quel giallo: e siccome non è così, perché è in ottima compagnia con altri, evidentemente è un retropensiero. Danno rigore a Politano a Empoli, la domenica dopo Dorgu investe Politano in area e non danno rigore: è tutto un trascinarsi di cose. Soprattutto quando non sei forte e c'è casino nell'AIA, vanno in campo completamente in difficoltà. Se sono stati condizionati dalle parole di Conte? Si autocondizionano: vedi uno che entra col piede a martello, è giallo facile che deve dare e non lo dà. L'alternativa al retropensiero è peggio del retropensiero: è che sono scarsi".