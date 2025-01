"Sì, per questo l'Inter è costruita così, con tanti giocatori forti, una rosa ampia e di qualità. Abbiamo bisogno di tutti, speriamo di recuperare presto giocatori importanti che si sono infortunati. Ma quelli che sono a disposizione devono dare il massimo per fare il bene dell'Inter".

"Sarà fondamentale. Il Napoli sta andando forte, non bisogna dimenticare le altre squadre che hanno qualità. Il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto, ma noi dobbiamo stare sempre lì, concentrati, dando sempre il massimo e cercare di vincere più partite possibili".

Regista?

"Sì, quando c'è necessità sono sempre pronto a dare il mio contributo. Non è la mia posizione, non amo farlo, però quando il mister mi chiede di fare il regista non ho problemi e lo faccio con piacere".