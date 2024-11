I club che parteciperanno al Mondiale per Club scopriranno i loro avversari nella fase a gironi giovedì 5 dicembre 2024, quando gli occhi del mondo del calcio saranno puntati su Miami, negli Stati Uniti, per il sorteggio del torneo.

L'estrazione, che si svolgerà come evento in studio in diretta, avrà inizio alle 13:00 ora locale (19:00 CET) e sarà trasmessa in tutto il mondo e sarà possibile seguirla attraverso il sito della FIFA.