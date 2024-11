"In queste battaglie fisiche, muscolari, d’altri tempi il colosso si esalta: stavolta Francesco Acerbi , rimesso a lucido proprio per la partita scudetto, aveva contro la mole enorme di Lukaku, suo compagno nella stagione dell’ascesa verso Istanbul. Il belga è sempre materiale infiammabile a San Siro, ma si è infranto come un iceberg sul centralone di Inzaghi". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ad Acerbi, tornato subito al top dopo l'infortunio patito contro la Roma all'Olimpico.

"Lo scorso 17 marzo, proprio nell’ultima partita dei nerazzurri contro i campani, Acerbi era finito in quella storiaccia del presunto insulto razzista a Juan Jesus: alla fine era stato assolto dal giudice sportivo per mancanza di prove e l’amarezza per la polemica aveva un po’ macchiato la gioia per la seconda stella. Anche per questo, il difensore non avrebbe mai voluto mancare a questa battaglia in cui la difesa, apparsa imperforabile contro l’Arsenal, è tornata stranamente a balbettare", aggiunge la Rosea.