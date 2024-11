Alessandro Costacurta, su Skysport, ha parlato del pareggio tra Inter e Napoli nello scontro diretto che si è giocato al Meazza. «La squadra di Conte a me è piaciuta tantissimo per attenzione e concentrazione dimostrate dopo le sberle con l'Atalanta. Questa è un'interpretazione del calcio di Antonio che ha frenato l'Inter: questa secondo me è una buona notizia per la squadra partenopea», ha detto l'ex difensore del Milan.