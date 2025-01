L’Inter ha l’organico più forte, perché ha titolari senza eguali (sono quelli che hanno dominato il campionato scorso) e anche le riserve sono di grande qualità, a maggior ragione dopo che in estate sono stati ingaggiati due calciatori quotatissimi come Zielinski e Taremi. Pure l’allenatore è considerato tra i più bravi e spesso abbiamo celebrato la capacità di Inzaghi di far giocare ai nerazzurri un calcio sì efficace, ma anche spettacolare. E che dire del management, a cominciare dal presidente? Marotta ha conquistato dieci scudetti e non è certo sbagliato ritenerlo - da tempo - il dirigente più preparato del nostro movimento. Quanto alla proprietà, andrà ovviamente valutata nel corso del tempo perché Oaktree ha rilevato la maggioranza delle azioni solo a maggio; nel frattempo possiamo rilevare che il monte ingaggi è diventato il più elevato della Serie A, scavalcando anche la Juve, e questo un significato non può non averlo.

Insomma: l’Inter è la più forte. Eppure non lo dimostra sul campo. Non diciamo questo (solo) perché ha perso la Supercoppa di fronte a un avversario meno quotato, anche se la sconfitta contro il Milan fa malissimo, ma anche perché fatica a dimostrare la sua superiorità nelle altre competizioni. Soprattutto in campionato, dove i nerazzurri hanno perso il derby (un altro), si sono fatti rimontare due gol dalla Juve , non hanno piegato il Napoli. E in Champions hanno perso contro il Leverkusen. Poi è vero che ci sono stati picchi clamorosi (il 4-0 all’Atalanta, il 6-0 alla Lazio) ma quei passaggi a vuoto fanno riflettere. Per carità, non si può sempre vincere e l’Inter è comunque in posizione molto buona sia in campionato che nella classificona di Champions. Ma le incertezze esistono e rispetto alla scorsa stagione la squadra ha fatto un passo indietro come continuità, affidabilità, consistenza. Perché?

Se la squadra più forte butta partite importanti e un trofeo quasi vinto, significa che qualcosa non va. L’aspetto che notiamo - ma è solo uno - è il calo di rendimento dei rincalzi. Frattesi a inizio stagione segnava con una continuità spaventosa nell’Inter e in Nazionale, ora sembra involuto. Asllani non è mai cresciuto, Zielinski non incide come ha sempre fatto e lo stesso si può dire di Taremi (ha segnato a Riad il primo gol su azione). Hanno giocato poco per entrare in forma? Possibile. Ma la gestione Inzaghi, lo sappiamo, non ha mai previsto turnover.

Al di là delle cause, restano gli effetti: la squadra più forte, con il monte ingaggi superiore e staff tecnico e dirigenziale al top, finora ha perso la Supercoppa e lotta in campionato alla pari con Napoli e Atalanta. Occorre un cambio di passo, perché non sempre il migliore vince.