Allarme Inter, c’era una volta il bunker difensivo: numeri inequivocabili, cosa c’è dietro

Lo scorso anno, poi, il sistema di coperture preventive funzionava come l'ingranaggio di un orologio svizzero. Adesso, invece, o non scatta oppure lo fa in ritardo. La conseguenza è che si lavora meno di reparto o di squadra. Solo che i singoli, in troppe occasioni, hanno commesso errori, spesso pesanti, nelle letture. Capitava anche in passato, ma c’era sempre pronto qualcuno a rimediare: ora non è così. Inzaghi se ne rende perfettamente conto, ma sta faticando a registrare certi meccanismi. Con il paradosso che, in Champions, in 3 partite, Sommer non ha incassato nemmeno un gol. Evidentemente, in Europa, la soglia dell’attenzione e dell’applicazione è più alta.