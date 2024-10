"Le rotazioni di Inzaghi non risparmiano nessuno, nemmeno Yann Sommer, ieri a Parigi insieme a Lautaro e Calhanoglu perché in corsa per il premio Yashin riservato al miglior portiere della stagione passata. Lo svizzero, sempre titolare in tutte e 12 le partite giocate dall’Inter tra campionato e Champions, potrebbe lasciare spazio al suo vice Josep Martinez in uno dei prossimi due appuntamenti in agenda: domani a Empoli oppure domenica contro il Venezia a San Siro.