"Dal sogno alla delusione. Dalla felicità all’amarezza. Ma l’Inter deve prendersela innanzitutto con sé stessa per non aver saputo portare a casa i tre punti contro la Juventus, nonostante il doppio vantaggio. Troppi gol sbagliati, che avrebbero chiuso i conti in anticipo. Ma soprattutto troppi gli errori, svarioni e regali in fase difensiva. E, davanti a tanta grazia, i bianconeri ne hanno approfittato". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che analizza, nello specifico, cosa non funziona all'Inter.

"«Se fai 4 gol alla Juve, non puoi prenderne altrettanti. Puoi concedere quattro tiri, ma non incassare quattro reti». L’analisi di Inzaghi è tanto sintetica quando corretta. Basti pensare che, per trovare l’ultima volta in cui i nerazzurri avevano dovuto piegare la testa 4 volte, occorre tornare indietro al 19 maggio 2019, ad un Napoli-Inter 4-1. Ma questa è una squadra diversa, rispetto ad allora. E’ campione d’Italia e, proprio sulla difesa, aveva costruito il trionfo dell’anno scorso", aggiunge il CorSport che sottolinea come il gol più emblematico sia il terzo, subito in contropiede e con i nerazzurri sbilanciati nonostante il doppio vantaggio.