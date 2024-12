"Il Genoa, ad oggi, intende andare avanti con Balo sino al termine della stagione, ma bisogna vedere cosa penseranno della questione lo stesso giocatore e il suo entourage. Rimanere al Genoa per lui vorrebbe però dire implicitamente l’accettazione di un ruolo da semplice comprimario in attacco, dove per ovvi motivi Pinamonti è intoccabile, in un reparto che proprio oggi ritrova Ekuban e preso riavrà pure Ekhator, senza dimenticare le alternative per il tridente dei due adattati Zanoli e Miretti. Per ora, è vero che il piatto piange: ottantasette minuti in tutto per Mario in campo da quando ha ritrovato la Serie A, recuperi compresi, spalmati su sei presenze, tutte da comprimario. La gara con il Napoli ha dato segnali incoraggianti sulla sua crescita, ma non abbastanza per fargli scalare posizioni nelle gerarchie. E c’è pure la voce di un possibile interessamento da parte dei messicani del Cruz Azul, con un’offerta faraonica di due milioni. Al Genoa nessun segnale in tal senso è arrivato, ma pure l’ingaggio è pari a cinque volte rispetto ai 400 mila euro sino al prossimo giugno percepito dall’attaccante a Genova. Dopo la gara di Empoli rimarranno poco più di settantadue ore per mettere la parola fine al grande enigma rossoblù di fine 2024", aggiunge il quotidiano.