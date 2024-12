Il Genoa, ad oggi, intende andare avanti con Balo sino al termine della stagione, ma bisogna vedere cosa penseranno della questione lo stesso giocatore e il suo entourage. Rimanere al Genoa per lui vorrebbe però dire implicitamente l’accettazione di un ruolo da semplice comprimario in attacco, dove per ovvi motivi Pinamonti è intoccabile, in un reparto che proprio oggi ritrova Ekuban e preso riavrà pure Ekhator, senza dimenticare le alternative per il tridente dei due adattati Zanoli e Miretti.