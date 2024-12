"È il 10’ del primo tempo quando Edoardo Bove e Denzel Dumfries entrano in contrasto all’interno dell’area viola. Si strattonano, le maglie si tendono, cadono a terra. L’arbitro fischia un fallo a carico dell’interista. Bove si rialza con la maglia strappata, toccandosi un fianco, forse un colpo subito o la caduta a terra. Un inserviente della Fiorentina recupera una maglia nuova, la lancia a Edoardo che si accosta a bordo campo a torso nudo. Infila la casacca, quella strappata vola dai tifosi. C’è già qualcosa che non va, il ragazzo segnala giramenti di testa. La partita riprende. Minuto 17’: Lautaro va in gol, ma il guardalinee avverte che Dumfries ha controllato la palla oltre la linea laterale. Si accende una discussione. La bandierina si è alzata o no? A pochi metri, davanti alla panchina dell’Inter si consuma il dramma. Edoardo si piega sulle ginocchia, sembra che si stia allacciando le scarpe. In realtà, appoggia solo le mani a terra, cerca stabilità perché in piedi deve aver provato una sensazione di vertigine. Indugia qualche secondo, poi prova a rialzarsi, è accanto a Dumfries. Si allontana di un passo, due, tre... Sono passi lenti, pesanti, poi crolla ai piedi di Calhanoglu. Non è un tonfo secco come quello di Eriksen a Euro ’21, è come se Edoardo si fosse preparato alla caduta, è riuscito a girarsi parzialmente di lato. Ha perso i sensi. E qui comincia la grande paura", ricostruisce La Gazzetta dello Sport.