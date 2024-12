In vista della trasferta di Cagliari, dall'infermeria nerazzurra arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico, infatti, oggi potrà fare affidamento su Stefan De Vrij . Il difensore olandese è recuperato e partirà dal 1' contro la squadra di Nicola. Come sottolinea Tuttosport, l’olandese rappresenterà l’unica novità di formazione rispetto all’undici di partenza scelto da Simone Inzaghi contro il Como.

"De Vrij, tra l’altro recentemente passato alle cronache come miglior calciatore per duelli difensivi vinti nei top 5 campionati europei con una percentuale superiore al 93%, punterà ancora a mostrare la propria affidabilità. Il trentaduenne, titolare dallo scorso 26 novembre, quando partì dal 1’ contro il Lipsia e fatto accomodare in panchina ultimamente solo in Coppa Italia contro l’Udinese, quando Inzaghi aveva ricorso a un massiccio turnover, oltre alla già citata gara col Como, verrà stasera affiancato nel reparto da Bisseck e da Bastoni".