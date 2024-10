Questo Napoli può restare in testa fino alla fine?

«Per me si. L’Inter sulla carta parte favorita, ma i nerazzurri li vedo più concentrati sulla Champions quest’anno. Un fattore che potrebbe costare qualche punto alla squadra di Inzaghi; mentre gli azzurri hanno il vantaggio di poter pensare solo al campionato. Senza le coppe e con un condottiero come Conte in panchina lo Scudetto è davvero possibile per il Napoli”.