"Ieri Calha dal dischetto aveva calciato benone, secondo il manuale da lui redatto, con la solita secchezza e decisione. Un tiro diverso da quello molliccio con cui aveva comunque steso l’Arsenal mercoledì. E diverso pure da quell’altro errore con la nazionale in questo suo strambo ultimo mese: il 14 ottobre in Islanda era stato semplicemente sfortunato, si era tirato beffardamente su un piede, contro Meret invece no, tutto sembrava apparecchiato a dovere. La caduta non cancella, comunque, quello scaldabagno in rete, giusto prima che la serata per l’Inter potesse prendere una piega diversa. In ogni caso, il gioiello dell’1-1 è servito a Calha per chiarire un paio di cosette: non di soli rigori vive il turco e poi, anche nelle partite in cui non tutto gli riesce, il regista trova sempre il modo per farsi notare", il commento de La Gazzetta.