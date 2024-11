Finisce con un pareggio la sfida tra Inter e Napoli a San Siro. Hakan Calhanoglu , che stasera ha sbagliato il suo primo rigore, ne ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo giocato una grande partita dopo l'Arsenal, abbiamo giocato contro una squadra molto forte che sa giocare. Le statistiche dicono tutto. Ci abbiamo provato, non siamo riusciti a vincere. Della partita non posso dire niente, abbiamo dato tutto in campo".

"Ho sbagliato il mio primo rigore, è successo, mi dispiace. Devo continuare perché i numeri che ho fatto erano buoni. Mi dispiace perché è successo oggi in una partita importante. Il Napoli difende bene. Nel secondo tempo eravamo più convinti. Abbiamo provato, le occasioni erano lì ma siamo stati un po' sfortunati. Diciamo così. Oggi abbiamo rischiato, siamo andati sempre in avanti, lo hanno visto tutti. Giocare con l'Arsenal e poi con il Napoli. Da fuori sembra semplice ma non lo è. Eravamo sempre sul pezzo. Alla fine se la palla non entra... e se io avessi fatto gol su rigore, la musica cambiava. Il campionato è ancora lungo. In tanti si sono rinforzati. Noi guardiamo solo noi stessi, la squadra non è cambiata", ha concluso Calhanoglu a Inter TV.