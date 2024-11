Sospiro di sollievo per i nerazzurri: gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista turco non hanno evidenziato alcuna lesione

Sospiro di sollievo in casa Inter: gli esami a cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu nella giornata di ieri non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare, e il centrocampista turco si è già potuto allenare a parte ad Appiano Gentile. Ancora presto per sapere se sarà a disposizione per la trasferta di Verona: oggi sosterrà un provino decisivo per capire se potrà partire insieme al resto dei compagni.