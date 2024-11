Per il centrocampista nessuna lesione, confermata invece l'elongazione all’adduttore sinistro. Inzaghi non vuole correre rischi

Simone Inzaghi e l'Inter possono tirare un sospiro di sollievo. Il fastidio che Hakan Calhanoglu ha accusato sabato con la Turchia è di poco conto. Infatti gli esami strumentali effettuati in mattinata, hanno escluso lesioni, confermata invece la leggera elongazione all’adduttore sinistro. Inzaghi non vuole correre rischi e a Verona non giocherà, ma contro il Lipsia, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Calhanoglu ci sarà.