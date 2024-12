Non è stata la migliore Atalanta, ma alla fine ha vinto anche in casa della Roma. Un altro segnale di consapevolezza, maturità e forza. E sono otto vittorie consecutive in campionato: tantissime. Una conferma in più del nuovo status della creatura di Gasperini: ormai è una grande del nostro calcio e si comporta da big pure nelle giornate più complicate. Quello che non racconta il campo, lo fotografa la classifica: secondo posto e soltanto un punto in meno del Napoli di Antonio Conte. Impossibile non pensare in grande.