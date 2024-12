Lautaro, l'Inter ha bisogno di te

"Inzaghi lo cerca, il tecnico ha un obiettivo ben chiaro: far tornare in fiducia l'argentino. Il tecnico s'è travestito da psicologo, negli ultimi 10 giorni. Ha lasciato il Toro in campo contro il Parma sperando che trovasse la rete, poi ha deciso di comune accordo con il giocatore la panchina a Leverkusen. Lautaro è tornato vicino al top della forma, lo raccontano i dati fisici in possesso dello staff di Inzaghi. Ma ha bisogno di un acuto, ora che ha ritrovato la gamba. Ha bisogno di decidere un big match: quest'anno non gli è mai riuscito, nelle grandi sfide ha segnato solo contro il Milan ma non è servito a evitare la sconfitta".