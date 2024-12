Lazio-Inter di questa sera può e deve essere la gara di Lautaro Martinez . Il capitano nerazzurro ha la grande occasione per sbloccarsi e tornare decisivo dopo una prima parte di stagione al di sotto del suo altissimo livello. Scrive il Corriere dello Sport: "La punta argentina in questa stagione sta faticando a mantenere attaccata la spina con una certa continuità, avendo affrontato un digiuno piuttosto lungo anche a inizio campionato per poi sbloccarsi a Udine alla sesta giornata. Curiosamente nella stagione 2023-2024 il match di Roma tra Lazio e Inter era arrivato sempre nel girone d’andata, sempre alla 16ª giornata e in quella sfida Lautaro aveva raggiunto quota 15 centri in campionato.

Stavolta si presenterà all’Olimpico con sole 5 reti all’attivo pur mancando all’appello il match sospeso a Firenze. In compenso nelle ultime 4 sfide di Serie A contro la Lazio Lautaro non ha segnato solo nel match di ritorno dell’anno scorso, disputato alla penultima giornata e soprattutto nel giorno della consegna del trofeo del titolo per la conquista della seconda stella. La sfida di cartello contro la squadra di Baroni, per provare a non perdere terreno rispetto ad Atalanta e Napoli, rappresenta il palcoscenico ideale per dare una sterzata alla stagione di Lautaro.