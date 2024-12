"Passi per Thuram, che non è più una novità. Ma questo Carlos Augusto versione bomber sì che sorprende", si legge sulla Gazzetta

"Passi per Thuram, che non è più una novità. Ma questo Carlos Augusto versione bomber sì che sorprende: più Inzaghi lo allontana dall’area avversaria, più lui ci si fionda dentro e colpisce. Un esterno che arretra a centrale e segna come un… Thuram: Carlos è al secondo gol consecutivo, e fino a due partite fa ne aveva segnato solo uno da interista, un anno fa al Bologna in Coppa Italia". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport su Carlos Augusto, a segno in due partite consecutive.