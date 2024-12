Il brasiliano dà un'alternativa di qualità al tecnico sia per il ruolo di quinto che per quello di braccetto. Un'opzione in più

"Riserva di lusso. Quando Dimarco non c'è Inzaghi sa sempre dove guardare: Carlos Augusto contro la Lazio ha trovato il suo seconda gol con la maglia nerazzurra. Il primo in Serie A. Dopo aver smaltito l'infortunio muscolare rimediato contro lo Young Boys è tornato a disposizione ed è stato tra i protagonisti nel 6-0 rifilato alla Lazio. Il brasiliano, arrivato l'anno scorso, ha un curriculum di tutto rispetto quando si parla di gol: a Monza, durante la sua prima annata in Serie A nel 2022-23, ha realizzato sei reti in 35 presenze. La stagione scorsa, invece, ha giocato 46 partite in tutte le competizioni siglando un gol in Coppa Italia. Fin qui Inzaghi l'ha schierato titolare in quattro partite su sei in Champions, lanciandolo dal 1' contro Manchester City, Stella Rossa, Young Boys e Bayer Leverkusen. Può giocare anche come braccetto sinistro. Simone lo considera un jolly", spiega La Gazzetta dello Sport.