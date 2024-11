"Sembrava impossibile ripetere la “magia” che si era creata con Lukaku. Invece, qualcosa di molto simile è sbocciato anche con Thuram". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus su Marcus Thuram, sempre più al centro del progetto dell'Inter e chiamato ad essere decisivo anche domani col Napoli. Si legge: "Chiaro, le stesse vette di sintonia (ancora) non sono state raggiunte, ma di sicuro Lautaro non soffre di nostalgia. Il Toro ha trovato nel francese un partner che gli si è messo a disposizione, che ha subito cominciato a giocare in sua funzione, agevolandolo a aiutandolo in quella che è stata la sua miglior stagione in assoluto: 27 centri in 44 partite. Sarebbe riduttivo, però, considerare Thuram soltanto come un partner.