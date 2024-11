Vocalelli: “Inter, da addii clamorosi di Lukaku e Conte nate opportunità”

Continuità e asticella alta in Europa

Lo scudetto è arrivato anche con Inzaghi "ma si è enormemente rinforzato anche l’appeal europeo. Perché Conte una finale l’ha giocata e persa, ma in Europa League e con il Siviglia. Mentre Inzaghi una finale l’ha giocata e persa, ma in Champions League, contro una delle potenze assolute come il Manchester City di Guardiola. Insomma, un percorso che non solo non si è interrotto, ma addirittura ha portato l’Inter ad essere considerata stabilmente la prima favorita per lo scudetto e una delle più accreditate pretendenti a livello europeo".