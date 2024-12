Dal derby col Milan in poi, l'Inter non ha più perso. Ma su cosa si basa il cammino così netto dei nerazzurri? Secondo il Corriere dello Sporti di oggi, l’accelerazione dell’Inter si fonda su tre fattori chiave: l’efficacia del turnover, una condizione fisica più omogenea e una ritrovata fame di vittoria. Le ampie rotazioni sono diventate un segno distintivo del gioco di Inzaghi, un aspetto che non caratterizzava la squadra ai primi tempi del tecnico. Oggi, grazie a cambi mirati e strategici, l'Inter riesce a mantenere alta l’intensità sia in campionato che in Champions League, una doppia sfida che richiede una gestione ottimale delle risorse.