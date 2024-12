"La squadra di Inzaghi non ha avuto bisogno di mettere in mostra un gioco particolarmente scintillante. Ha vinto la sesta partita di fila con la forza dei nervi distesi, grazie a un’organizzazione ormai oliata alla perfezione. I nerazzurri attaccano in massa ma non corrono rischi in difesa, per la capacità e la prestanza dei suoi difensori. Calhanoglu si è permesso il lusso di giocare al piccolo trotto e Mkhitaryan di pennellare calcio a tratti. Più che sufficiente per liquidare il Cagliari", aggiunge poi il quotidiano.