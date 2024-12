Paradosso in attacco

«Un paradosso in funzione positiva verso l'Inter ha un difetto: dietro a Lautaro e Thuram non possono essere soddisfatti di Arnautovic e Taremi. Ma questo ha lasciato comunque, paradossalmente, tranquillo Lautaro nel momento in cui non ha segnato perché nessuno lo ha messo in discussione. Oggi l'argentino non solo ha segnato ma ha giocato bene», ha detto il giornalista a proposito dell'attacco nerazzurro.