Oggi l’Inter è in una posizione decisamente più comoda, ma dopo il primo ko (e il primo gol subito) a Leverkusen a dicembre, le servono questi tre punti per arrivare in discesa all’ultima giornata, fra una settimana a San Siro contro il rampante Monaco, dove potrebbe anche bastare il pareggio per l’accesso diretto agli ottavi. Così per la prima volta in questa campagna europea l’Inter si presenta con le rotazioni azzerate, la formazione migliore possibile, infortuni permettendo, e soprattutto la coppia Lautaro-Thuram per la prima volta titolare, con l’argentino che fin qui ha giocato appena 40’ di media in Champions".