Cosa farà la dirigenza nerazzurra? Interverrà sul mercato? Possibile. E lo farà sulla corsia esterna se, come pare, Buchanan andrà a giocare in prestito. Nel caso, Carlos Augusto – fin qui affidabilissimo – tornerà in pianta stabile a ricoprire il ruolo di braccetto di sinistra con Bastoni e Bisseck eventualissimi rimpiazzi di de Vrij. Se invece Acerbi non dovesse dare più garanzie, allora l’intervento in difesa diventerebbe per evidenti motivi obbligatorio", si legge.