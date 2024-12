E il faccia a faccia con la Lazio — soprattutto con questa sua versione arrembante e ambiziosa — arriva al momento giusto: la squadra di Inzaghi non solo ha voglia di riscatto dopo la sconfitta al novantesimo di Leverkusen, ma sente che è il momento giusto per dare un segnale a chi sta davanti come Atalanta e Napoli, a chi le sta di fianco a 31 punti come la Lazio, ma anche a sé stessa, perché giocare con l’asterisco in classifica non è mai così semplice dal punto di vista psicologico. E vincere è l’unica soluzione per scacciare qualsiasi inquietudine".