"Tutte due a 31 punti (nerazzurri con una gara in meno). La Lazio di Baroni per continuare il Grande Volo dopo le serate adulte vissute al Maradona e alla Cruijff Arena, negli stadi degli dei. Per capire se voler vincere vuol dire poter vincere, giocandosela ovunque e contro chiunque. L’Inter di Inzaghi per stare addosso ad Atalanta e Napoli, per ribadire la storia in questa trasferta-trappola, per rifare la zarina, per far vedere che ha di nuovo tutto per difendere lo scudetto". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sulla sfida di questa sera tra i biancocelesti e i nerazzurri che chiuderà la 16a giornata: per la squadra di Simone Inzaghi l'obiettivo è quello di restare attaccata al treno scudetto.