E' finalmente tornata la strabiliante Inter dello scorso campionato. Lo confermano gli ultimi risultati dei nerazzurri, con 0 gol subiti nelle ultime 5 trasferte e il grande momento di forma. Scrive il Corriere dello Sport: " C iò che deve maggiormente preoccupare gli avversari è la sensazione di inesorabilità che, da qualche settimana a questa parte, ha cominciato a (ri)trasmettere la squadra nerazzurra . Ormai sempre più simile, nel suo incedere, a quella dello scorso anno. I numeri, appunto, ne sono la prova più lampante. L’attacco è straripante: il migliore della serie A, nonostante la partita in meno. Ma soprattutto segnano tutti. E così, per gli avversari, difendersi diventa un rebus.

Sono ben 18 i marcatori diversi in stagione, 15 nel solo campionato, con l’ultimo arrivato, Bastoni, che si è aggiunto a Cagliari. A proposito, Bastoni è un difensore. Ecco, considerando anche gli esterni, il bottino offensivo del reparto arretrato ammonta a ben 12 reti. Considerato che, in Serie A, il totale è di 45, significa quasi il 27%. Insomma, contro l’Inter, tranquilli non si può stare. Tanto più che è tornata ad essere un’impresa far male a Sommer. Era la nona giornata e l’Inter incassava ben 4 gol in una gara sola, contro la Juventus, vedendo salire a 13 il totale delle reti subite. La difesa impenetrabile dello scorso torneo era solo un pallido ricordo. E sembrava che quella mancanza di attenzione fosse il segnale di una squadra meno affamata.