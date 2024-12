Formazione

"Inzaghi potrà contare su un’Inter perfettamente sincronizzata con i tempi del primo trofeo stagionale da inseguire, perché lo stato di forma del gruppo è ottimo e gli ingranaggi del 3-5-2 sono tornati a girare come ai tempi d’oro della seconda stella. E allora è probabile che Simone, per la super sfida all’Atalanta, ricalchi in copia carbone l’Inter che si è imposta sabato a Cagliari, anche se Darmian moltiplicherà le opzioni a destra, tra difesa e centrocampo: il faccia a faccia di giovedì sera assegnerà un posto nella finale del 6 gennaio ma misurerà anche la distanza reale tra capolista e inseguitrice del campionato, mischiare le carte con un turnover spinto non sarebbe nello stile del tecnico interista. E le scelte in corsa di Cagliari vanno in questo senso: una volta messi al sicuro i tre punti, Inzaghi è passato al “risparmio energetico” richiamando in panchina Thuram, Dimarco e tutto il trio di centrocampo. Ognuno tornerà al suo posto giovedì, c’è da scommetterci", sottolinea La Gazzetta.