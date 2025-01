Il giorno dopo la vittoria contro l'Empoli, dalle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli ha analizzato la gara dell'Inter . "Non è stato semplice ma quando Lautaro Martinez torna a essere il killer di sempre allora anche una partita confusa si scioglie e l'Inter si libera di pensieri grigi, ribadisce con Dumfries-Thuram e non molla la presa dietro il Napoli, con quell'asterisco, il recupero con la Fiorentina, che potrebbe significare aggancio".

"L'Empoli non ha un campione del mondo in attacco, ha resistito, provato, segnato un gol bello con Esposito, prestito nerazzurro, infine, ha lasciato i punti. Lassù comandano in due, il resto è compagnia che fa rumore ma non sostanza vera che possa far prevedere colpi di scena finali".