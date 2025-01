L’Inter deve fare queste rotazioni profonde perché gioca tanto, ha necessità di avere il più possibile giocatori freschi. Tanto di cappello a De Vrij e tutte le gare consecutive che sta facendo. Non c’è Calha? Deve continuare a giocare Asllani. L’Inter vuole pensare di lottare fino alla fine col Napoli e fare un certo tipo di percorso? Allora Inzaghi deve insistere con Taremi, ha bisogno anche dei gol degli attaccanti di riserva. Di Inzaghi dicevamo che toglie quelli ammoniti, ha fatto scuola, ora tanti ragionano così, va detto. Il Napoli cambia dal 75’ in poi, ma hanno una sola competizione.

Centrocampo Inter e Napoli? Sono diversi, i tre titolari dell’Inter sono forti, ma in certe partite può andare in sofferenza, quando deve soffrire e difendere tipo, serve maggior fisicità. Il Napoli ha Anguissa che sta dominando il campionato, McTominay è un giocatore forte e Lobotka ha il rendimento. A Napoli c’è una positività incredibile, tutte le componenti vanno insieme. La bravura di Conte la conosciamo, lui dice che hanno perso 4 giocatori, ma i giocatori sono stati sostituiti eh. Lukaku per Osimhen, Buongiorno per Kim, McTominay a centrocampo, la squadra c’è. Conte ha una credibilità pazzesca, i giocatori quando arriva credono in lui. Guardate come sta giocando Juan Jesus, su cui tutti avevamo dei dubbi”, ha detto.