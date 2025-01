"Carnevale Uefa: diciotto partite tutte alla stessa ora di inizio, la Champions League trasformata in Giochi Senza Frontiere, e così domani la stessa sagra per l’Europa League. Il nuovo formato, dicono format, eccita non perché regala sogni alle squadre meno ricche, ma perché rischia di far saltare in aria le più potenti, tipo il Manchester City che, nel caso in cui dovesse ripetere contro il Bruges lo stesso risultato malinconico ottenuto la scorsa settimana dalla Juventus in Belgio, sarebbe fuori dalla coppa che ha frequentato da protagonista.