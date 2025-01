"Juve e Milan non hanno rose scarse. I risultati dipendono dalla serenità dello spogliatoio. I problemi dentro si riflettono sul campo. Vedo Napoli e Atalanta come le uniche continue, le altre hanno tutti problemi, compresa l'Inter. Che non è quella dello scorso anno, vedi anche i mal di pancia di Frattesi. Inzaghi non ha valorizzato come altri le seconde linee. Ad oggi per me è più forte il Napoli. Perché l'allenatore ha valorizzato di più i suoi giocatori".