Delusione Taremi, l’attacco Inter… segna a metà: serve una riserva di gol

Inter, gap tra titolari e riserve in attacco

Più che la capacità di trovare la via del gol, sono i singoli del reparto avanzato ad attraversare una crisi di rendimento. In questi primi quattro mesi della stagione l’Inter ha dovuto fare i conti con la vena realizzativa dei suoi attaccanti, che in diverse occasioni non hanno dato seguito al gioco prodotto dalla squadra o alle occasioni nate in area avversaria. Lo testimoniano i rispettivi numeri che, soprattutto in campionato, vedono i nerazzurri alle spalle dell’Atalanta (34 centri, con una partita in meno) in termini di reti fatte, ma allo stesso tempo mettono a nudo le difficoltà di ciascun centravanti. Nello specifico in campionato i 10 gol di Thuram sono spalmati su appena 5 delle 14 partite fin qui disputate mentre a creare la parte più cospicua del gap è Lautaro, fermo a soli 5 centri in Serie A rispetto all’abbuffata della passata stagione. Dopodiché c’è praticamente il vuoto. Taremi e Arnautovic infatti sono inchiodati a zero (e con una rete a testa in Champions) e almeno Correa ha saputo mandare un segnale con la rete di Verona.