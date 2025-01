"Di più, il momentaccio dell’emergenza perenne sta per passare: se tutto filerà liscio, Inzaghi potrà presentarsi al derby del 2 febbraio con l’intera rosa a disposizione. E non è poco. Perché uno scenario del genere, con il pienone ad Appiano, non si verifica da settembre, proprio quando Lautaro e compagni preparavano la sfida di andata con il Milan, ma c’è di più. Il prossimo infatti sarà un mese ricco di appuntamenti chiave, compreso ovviamente il recupero della trasferta di Firenze, che dovrebbe giocarsi il 6 febbraio: quando l’asterisco in classifica finalmente sparirà, il testa a testa con il Napoli potrà proseguire alla pari, senza quei pericolosi scherzi che la mente può giocare (Bologna insegna)", aggiunge il quotidiano.