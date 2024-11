"L’accordo era stato già trovato due mesi fa. Ieri è arrivata la firma materiale sul contratto e l’annuncio: Dumfries ha allungato con l’Inter fino al 2028, per un ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Come previsto, nessuna clausola rescissoria inserita e invece la possibilità di uscita dal contratto in favore dell’Inter una stagione prima del termine dell’accordo. «Sono innamorato di questo club, grazie a Inzaghi sono migliorato, voglio diventare più continuo», le parole più importanti rilasciate dall’olandese alla tv ufficiale del club. Quello tra lui e Darmian sulla fascia destra rischia di essere l’unico vero ballottaggio di formazione per domenica, nella trasferta di Firenze. Di certo, le prossime saranno ore importanti per Inzaghi", riporta La Gazzetta dello Sport.