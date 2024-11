Il futuro di Denzel Dumfries si tinge ancora più di nerazzurro. L'olandese ha firmato il suo nuovo contratto fino al 2028, spazzando via le esitazioni degli ultimi mesi. Simone Inzaghi potrà contare ancora sulla sua esuberanza, non solo fino al termine della stagione. Nel mirino ovviamente nuove vittorie e nuovi trofei, per incrementare il bottino di sei conquiste portate a casa dal suo arrivo in Italia.