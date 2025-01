Dumfries, due perle assolute portano l’Inter in finale: Denzel è da Oscar

"Un secondo tempo del genere racchiude una delle migliori prestazioni in nerazzurro, salendo in cattedra per firmare una doppietta nel giro di quasi dieci minuti. Denzel Dumfries ha spaccato l'equilibrio di Inter-Atalanta, dopo che nel primo tempo Carnesecchi aveva eretto un vero e proprio muro per tenere in partita i bergamaschi. L'olandese, che già si era reso protagonista con un inserimento sventato all'ultimo secondo da Ruggeri nella prima frazione, ha sfoderato il meglio del repertorio con una rovesciata in mischia e poi con un destro poderoso entrato anche con l'aiuto della traversa. Due colpi irresistibili perfino per la luminosa Dea di Gasperini, che nelle ultime settimane a colpi di prestazioni scintillanti si è arrampicata fino al vertice della Serie A. La sua kryptonite si è rivelata essere proprio Dumfries. O meglio gli inserimenti dell’esterno destro interista, quest’anno particolarmente incisivo in zona gol considerando le reti accumulate fin qui sia in campionato (Monza, Juve e Lazio) sia con l’Olanda in Nations League (Germania e due volte Ungheria).