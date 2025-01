Sky – Bisseck piace a tanti club: la posizione dell’Inter in chiave mercato

A novembre è arrivato ufficialmente il rinnovo di contratto per Yann Bisseck in casa Inter. Prolungamento fino al 2029 per il difensore, con ingaggio raddoppiato a circa 1,5 milioni di euro annui. Come riporta il sito di Sky Sport, "Bisseck è senza dubbio il giocatore più cresciuto negli ultimi mesi.