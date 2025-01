Una riflessione su Lautaro

E proprio parlando di occasioni da gol sprecate dall'Inter, non si può non citare l'ennesima prestazione deludente di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, che contro il Cagliari aveva interrotto un digiuno che durava da quasi due mesi, anche contro l'Atalanta ha fallito un numero spropositato di chance sotto porta, nonostante gli sforzi dei compagni per farlo segnare. Proprio questo è un aspetto da sottolineare: vedere un gruppo aiutarsi a vicenda è sicuramente una cosa positiva, ma non al punto da rinunciare a calciare quando si è in condizione di battere il portiere avversario. Lautaro è sicuramente in difficoltà da questo punto di vista, ma uno come lui sa come si fa: il gol arriverà. Nel frattempo ci possono pensare gli altri.