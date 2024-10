più le scatole... Ora le sue urla nei miei confronti sono diminuite perché sto facendo qualcosa in più rispetto a prima. Era difficile interpretare il vecchio modulo, ero una mezzala che doveva giocare da trequartista, ruolo che non esalta le mie caratteristiche». Parole che dimostrano il carattere del centrocampista interista e la sua grande voglia di essere preso in considerazione pur rispettando le scelte degli allenatori.

Al telefono... — Spalletti e Inzaghi si sono sentiti al telefono in queste ore. Una frase del ct sul caso ultras («Non mi è mai successo durante tutta la carriera che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose.

Io rispondo a tutti, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona», aveva detto rispondendo alla domanda di un giornalista) all'allenatore dell'Inter, e pure al suo ex club, erano sembrate un attacco gratuito o quantomeno un colpo partito senza volerlo. Per questo il ct ha sentito Inzaghi per spiegare che non voleva riferirsi direttamente a lui ma il suo era un discorso generalizzato.

Senza giri di parole — Un modo per spazzare via veleni dalla sua Nazionale concentrata com'è sul nuovo corso dove Frattesi sembra avere un ruolo centrale: «All'Europeo c'era troppa pressione, all'esterno e all'interno e alla fine ce la siamo messa pure da soli. Ora c'è gioia. In quel momento il mister si è preso il 90% delle colpe per l'eliminazione dal torneo ma non sono d'accordo. Lui forse poteva essere più leggero. Ma che colpa ha se noi non riuscivamo a fare due passaggi di fila a dieci metri?». Davide, un trattore di soprannome e di fatto. Zero giri di parole e una concretezza, anche nel modo di dire le cose, che gli servirà. Tantissimo.

